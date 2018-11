Saipem

(Teleborsa) - Si è svolto oggi (26 novembre 2018) ad Algeri il Saipem Technology and Innovation Day , per celebrare i 50 anni di presenza dinel paese nordafricano. A rappresentare l'azienda di San Donato Milanese i direttori della cinque divisioni della società ingegneristica ().Presenti anche 150 persone provenienti da, società energetica algerina con la quale Saipem lo scorso 14 febbraio ha sottoscritto un accordo per risolvere amichevolmente le reciproche divergenze Il General Contractor è presente in Algeria dal 1968, sia come contraente onshore nei progetti EPC sia come contraente di perforazione con oltre 200 pozzi trivellati in tutto il paese.