ART, riapre consultazione per determinazione contributo 2019 funzionamento Autorità

(Teleborsa) - A seguito del "Decreto Genova" che modifica le normative per il finanziamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti,Le modifiche normative, infatti, introducono nuove. Pertanto, ART ha ritenuto necessario riaprire la consultazione per consentire ai "soggetti interessati" di manifestare le proprie osservazioni di merito in un nuovo documento.Il legislatura in sede di conversione del Decreto legge n. 109/2018, è intervenuto in particolare sull’art. 37 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, comma 6, stabilendo",e disponendo che, in ogni caso,Va comunque sottolineato come, a seguito di esame parlamentarein materia di contributo per il funzionamento dell’Autorità relativamente al settore dell’autotrasporto e alle imprese straniere che operano in Italia,i.Soggettiin quanti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, abbiano nella propria disponibilità veicoli, dotati di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 chilogrammi.Al fine di". Nuovo documento pubblicato per consultazione sul sito web dell’Autorità., esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: pec@pec.autorita-trasporti.it