Atlantia corre in Borsa e conferma un trend positivo a novembre

(Teleborsa) - Seduta positiva perche quest'oggi ha portato a casa unper azione, rompendo una resistenza individuata in 18,88 euro. L'esame di breve periodo classifica uncon immediatae primo supporto individuato a 18,54. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso

La performance odierna del titolo e quella mensile altrettanto positiva (+7,3%) conferma che novembre è stato un mese discreto per la holding diversificata nel settore autostradale ed aeroportuale. Un trend che può essere facilmente spiegato anche con i risultati dei primi nove mesi pubblicati ad inizio mese.



Traffico in forte crescita sulle autostrade estere



Atlantia ha chiuso il periodo con una forte crescita dei ricavi operativi consolidati del 2% a a 4.625 milioni di euro e con una crescita dei ricavi da "pedaggio" dell'1% a 3.229 milioni di euro.



Questi ultimi hanno beneficiato di una crescita del traffico della rete autostradale italiana (+0,3%), ma il contributo maggiore è arrivato dalle concessionarie autostradali estere, riconducibile sia agli adeguamenti tariffari, che all'incremento del traffico delle concessionarie in Cile (+4,3%) e Polonia (+5,3%). Il traffico autostradale estero cresce complessivamente del 2,3% (+5% se si esclude il Brasile).

Le attività del gruppo non si limitano solo alle autostrade, ma si focalizzano anche sul traffico aeroportuale, che accresce la vocazione all'intermodalità dei trasporti di Atlantia. Le attività dei principali scali di cui risulta proprietaria,, sono largamente positivi.Lo scalo dinei nove mesi ha accolto 10,9 milioni di passeggeri registrando unrispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Per quanto riguarda la general aviation, i movimenti nei primi nove mesi 2018 sono cresciuti del 2,7%. La società Aeroporti di Roma che gestisce lo scalo diha riportato unaIl Gruppo chiude così il periodo con un, che risente direttamente degli oneri connessi al crollo del Viadotto Polcevera. Per effetto di questo risultato il CdA di Atlantia ha deciso di non distribuire il consueto acconto sul dividendo a novembre, ma ha promesso che la. Dividendo che sarà fra l'altroriveniente dallepartecipate da Atlantia.