Exploit del comparto chimico italiano (+1,79%), guizzo positivo per Isagro

FTSE Italia Chemicals

EURO STOXX Chemicals

settore chimico a Milano

EURO STOXX Chemicals

mid-cap

SOL

Aquafil

bassa capitalizzazione

Isagro

(Teleborsa) - Andamento brillante per il, peraltro preannunciato dalla buona performance dell'Ilha aperto a quota 17.072,74, in accelerazione dell'1,79% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche l'che ha terminato gli scambi 954,79, dopo che in principio di giornata era a quota 952,47.Tra leitaliane, protagonista, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 2,10%.Nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,09%.Tra i titoli adell'indice chimico, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,98%.