Il petrolio tenta il rimbalzo dopo il sell-off di venerdì

West Texas Intermediate (WTI)

Brent

(Teleborsa) -dopo l'ennesima settimana in rosso. Questa mattina i futures sulavanzano di 55 centesimi a 50,98 dollari al barile mentre quelli sulguadagnano oltre 1 dollaro a 59,90 dollari al barile.mettendo a segno la, spinto al ribasso dai timori che la crescente disponibilità di stock e il rallentamento dell'economia globale possano svalutare ulteriormente l'oro nero - la stessa OPEC ha abbassato le stime sulla domanda per il 2019 . L'Organizzazione dei Paesi esportatori di greggio potrebbe deliberare un taglio alle forniture, come peraltro già anticipato dal Ministro dell'Energia dell'Arabia Saudita , ma sempre più analisti temono che questa mossa possa non bastare a riequilibrare il mercato.