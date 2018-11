Piazza Affari apre in netto rialzo. Giù lo spread

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con Piazza Affari in pole position grazie all'ottiima performance dei titoli bancari che beneficiano del calo dello spread sotto 300 punti. Sul sentiment degli investitori prevale l'ottimismo per il via libera del Consiglio europeo all'accordo sulla Brexit . Ora si attende la ratifica da parte del Parlamento inglese, il più difficile ostacolo.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,27%. Dal fronte macro è attesa la, che misura la fiducia delle imprese tedesche sulla situazione attuale dell'economia e le aspettative. A Bruxelles si tiene l'L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,28%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 6,37%, scendendo fino a 50,42 dollari per barile.Scende molto lo, raggiungendo +287 punti base, con un deciso calo di 20 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,24%.mostra un guadagno dell'1,12%. Buoni spunti su+0,90% e su+1,10%., con ilin rialzo del 2,59%.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+4,59%),(+2,77%) e(+2,72%).di Piazza Affari, ottima performance per le banche:, registra un progresso del 4,88%. Exploit di, che mostra un rialzo del 4,77%. Su di giri(+4,39%). Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,36%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,09%),(+4,33%),(+3,81%) e(+3,67%).