Piazza Affari chiude in pole grazie al settore bancario

(Teleborsa) -, che svetta sulle altre Borse europee arrivando sfiorare un rialzo di tre punti percentuali trainata dall', che torna sotto i 300 punti base. Giornata positiva per tutti gli indici del Vecchio Continente. Intanto,, salendo di oltre un punto percentuale..L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,134. Poco mosso l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.222,9 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 3,33%.che si posiziona a +289 punti base, con un forte calo di 18 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,25%.exploit di, che mostra un rialzo dell'1,57%, tonicache chiude con un +1,29%, e in luce, con un ampio progresso dell'1,08%.Come detto, sessione euforica per Piazza Affari, con i; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +2,75% avanza a quota 21.120 punti. Balza in alto il(+2,13%), come il FTSE Italia Star (1,7%).Settore(+5,01%),(+4,01%) e(+3,95%) in buona luce sul listino milanese. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,58%.Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+10,01%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 6,14%.Effervescente, con un progresso del 5,73%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 5,56%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,73%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,60%.del FTSE MidCap,(+10,57%),(+9,01%),(+5,80%) e(+4,92%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che termina le contrattazioni a -1,43%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,95%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,92%.