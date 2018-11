Piazza Affari e lo short selling: torna di nuovo il sole oppure è un rimbalzo tecnico?

FTSE MIB +2,85%) che si allinea all'ottima performance delle Borse europee, con lo spread tra BTP e BUND che scende sotto 290 punti base, grazie



Tra le migliori Blue Chips di Milano, prendono fiato Azimut (+4,57%) e Banco BPM (+5,24%), che restano, tuttavia, i titoli più colpiti al ribasso dagli investitori speculativi, con il 20,41% e il 13,86% di capitale tenuto in ottica ribassista, secondo quanto comunicato da Consob:



Leonardo

(Teleborsa) -Gli speculatori ribassisti più attivi restanoche detiene il 15,32% di posizioni nette corte in termini di capitale, seguita dacon il 13,85%.ha preso di mira soprattutto ile il, con un'esposizione al ribasso del 9,96%, mentreha colpito ildell'Italia, detenendo in portafoglio una posizione "short" del 3,47% suSecondo l', non si può ancora affermare che il peggio sia alle spalle, poiché siamo ancora sotto la soglia psicologica dei 20.000 punti per il principale indice azionario italiano e non si notano ancora forti riduzioni delle esposizioni ribassiste dei fondi speculativi sui titoli del Bel Paese.