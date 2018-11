Snam e Seat insieme per la mobilità sostenibile

Snam

(Teleborsa) - Ile l’hanno firmato a Milano un(CNG - gas naturale compresso) e del(biometano) per la mobilità sostenibile, oltre a progetti di ricerca e sviluppo in questo ambito. La condivisione di mercati strategici come l’Italia, la Francia e l’Austria consentirà a Seat e Snam di realizzare sinergie per dare impulso a CNG e bio-CNG come alternative più pulite e convenienti rispetto ai carburanti tradizionali.In base all’accordo, siglato durante il Partners’ Day di Snam,per promuovere il sistema delle stazioni di rifornimento di gas naturale e l’individuazione di nuovi progetti tecnologici.Seat e Snam collaboreranno inoltre nello, con l’obiettivo di offrire un valore aggiunto ai proprietari di questo tipo di veicoli. L’accordo, che, include anche iniziative per lo sviluppo tecnologico del biometano, fonte rinnovabile che consente un’ulteriore riduzione delle emissioni.- ha commentato l’Amministratore Delegato di Snam- permetterà diperché unisce due leader europei: noi nella realizzazione di infrastrutture innovative, Seat nello sviluppo di nuovi modelli sostenibili. Sia noi che Seat, ancora di più grazie alla rapida diffusione del gas rinnovabile,, abbinando sostenibilità ambientale a prestazioni ed economicità. La mobilità sostenibile è uno dei punti principali del nostro piano di investimenti da 200 milioni di euro nei business della transizione energetica".- ha sottolineato il Presidente di Seat: l’Italia è leader in Europa nell’utilizzo di questa alimentazione e quest’anno concentra il 55% delle vendite di auto a metano. Un veicolo su cinque venduti da Seat in Italia è a CNG.questo caso di successo".