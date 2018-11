Andamento positivo per l'indice dei servizi di consumo italiano (+0,89%), si concentrano gli acquisti su Italiaonline

settore dei servizi di consumo italiano

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'L'ha aperto a 24.303,53 con una performance positiva dello 0,89%. l'prosegue all'insegna della cautela scambiando a 349,91, dopo aver avviato la seduta a 349,52.Tra i titoli del, avanza di poco, che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,67%.Tra le azioni del, scambia in profit, che lievita dell'1,30%.avanza dello 0,93%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,83%.Tra i titoli adel comparto servizi di consumo, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,46%.Brilla, con un forte incremento (+6,69%).Ottima performance per, che registra un progresso del 3,44%.