Cellularline vola in Borsa dopo accordo di distribuzione con Samsung

Cellularline

(Teleborsa) - Avvio di seduta in corsa per, che brilla a Piazza Affari con un rialzo del 5,10% a 8,25 euro viaggiando in contro trend rispetto al mercato.La società ha annunciato cheL’accordo, non esclusivo, riguarderà i canali Consumer Electronics, Mass Merchandising e Telco e "avrà impatto positivo sul fatturato dal primo trimestre dell’esercizio finanziario 2019", spiega un comunicato."Siamo convinti che la stipula di questo contratto e gli altri rilevanti progetti recentemente intrapresi rappresentino una base concreta per un 2019 in crescita", ha commentato, Co-Chief Executive Officer di Cellularline.