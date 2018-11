DBA Gruop brinda in Borsa alla nuova commessa in Azerbaigian

DBA Group

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che a Piazza Affari balza del 5,49% dopo una commessa dal Ministero dei Trasporti, delle Telecomunicazioni e High-Technologies per la consulenza sulla realizzazione della banda ultra larga nel Caucaso.La holding di società` operative nei settori dell'ICT, del PMO e dell'Architettura e Ingegneria, ha ottenuto unaper la consulenza sulla costruzione della rete in fibra ottica nella capitale Baku da realizzare nel corso del 2019.Nei primi mesi del 2018 lo stesso Ministero aveva incaricato DBA Group di svolgere un audit sulle procedure e i processi utilizzati per la realizzazione delle reti FTTH (Fibre to The Home) con tecnologia GPON (Gigabit Passive Optical Network).A seguito dell'apprezzamento per il lavoro svolto durante l'audit, il Ministero ha deciso di affidare a DBA Group una commessa per servizi di consulenza volti ad identificare aree di miglioramento e intervento nel processo di realizzazione ed aiutare il committente a rendere il sistema azero della banda ultra larga più performante ed efficiente.Il team di DBA si occuperà anche di revisionare la normativa tecnica applicabile alla progettazione civile delle reti del Paese, oggi risalente agli anni 80-90, e di proporre variazioni e migliorie in linea con gli standard europei. Infine il Ministero ha affidato a DBA Group una attività di consulenza commerciale per identificare le aree più idonee su cui realizzare i collegamenti in fibra ottica e per una migliore pianificazione del processo di copertura.Grazie a questa nuova commessa, DBA Group conferma gli ottimi rapporti in essere con l'Azerbaigian, paese in cui è presente fin dal 2014.In particolare l’azienda trevigiana è attiva nel porto di Baku, dove ha già progettato e installato Port-Line, una piattaforma telematica che consente la completa automazione della movimentazione delle merci in transito nello scalo. Sempre per il porto di Baku sono stati progettati sia gli uffici amministrativi della Port Authority sia un Terminal Passeggeri nel nuovo porto di Baku ad Alat.