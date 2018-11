In rosso l'indice italiano delle azioni siderurgiche (-1,18%), in forte calo Intek Group

comparto siderurgico in Italia

(Teleborsa) - Giornata in scivolata per il, che si muove peggio dell'andamento sulla parità dell'L'ha aperto a quota 32.315,43, in diminuzione dell'1,18% rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli della vigilia invece l'che viaggia a quota 349,91.Tra i titoli del, seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,34%.Tra le azioni del, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,22% sui valori precedenti.Calo deciso per, che segna un -1,16%.