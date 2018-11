Limita le perdite Piazza Affari

S&P-500

(Teleborsa) -e per il resto dell'Europa. Nel frattempo resta senza direzione negli USA l'Pesano qualche presa di profitto e le rinnovate tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina L'Italia continua ad essere osservata speciale in attesa che il Governo finalizzi una limatura del deficit in Manovra Lieve calo dell', che scende a quota 1,129. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.213,4 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 51,69 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +293 punti base, evidenziando un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,28%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,40%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,27%, piccola perdita per, che scambia con un -0,24%.; sulla stessa linea, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 21.015 punti. In lieve ribasso il(-0,44%); senza direzione il(-0,19%).Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,47 miliardi di euro, con un incremento di ben 852,8 milioni di euro, pari al 52,67%, rispetto ai precedenti 1,62 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 1,4 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,75 miliardi.Su 219 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 96 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 109 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 14 azioni del listino milanese.(+1,97%),(+1,33%) e(+0,46%) in buona luce sul listino milanese. Nel listino, i settori(-1,87%),(-1,39%) e(-1,20%) sono stati tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,77%),(+1,75%),(+1,54%) e(+0,81%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso con un -3,72%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,51%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,93%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,88%.Tra i(+8,55%),(+2,47%),(+2,44%) e(+1,95%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta con un -3,98%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,50%. In caduta libera, che affonda del 2,67%. Pesante, che segna una discesa di ben -2,5 punti percentuali.