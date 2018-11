Pesante il comparto materie prime dell'Italia (-1,35%)

indice delle risorse di base a Piazza Affari

EURO STOXX Basic Resources

indice FTSE Italia Basic Resources

EURO STOXX Basic Resources

listino principale

Tenaris

Ftse SmallCap

Intek Group

(Teleborsa) - Performance negativa per l', che segue la scia ribassista disegnata dall'L'ha aperto a 31.998,63, in discesa di 433,73 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'mostra un ribasso più marcato a 202,75, dopo aver avviato la seduta a 205,12.Nel, sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,34%.Tra le azioni del, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 2,22%.