Ponte Genova, Bucci: "Arrivati meno di venti progetti. Attendo relazione tecnica"

(Teleborsa) - Ilfornisce qualchedella gara per la"I progetti non li ho visti e non li vedrò fino a quando il collegio non mi darà le informazioni tecniche", ha detto il primo cittadino, precisando che l'obiettivo è quello diPoi, inizierà laha detto Bucci, che non ha voluto dare una indicazione precisa sul numero dei progetti arrivati . "Sono più di dieci e meno di venti", ha detto, sottolineando "si comincerà con un progetto ma non è detto che vada a buon fine e magari si passerà ad un altro"., ha concluso il sindaco.