Alitalia, volo Bergamo-Roma strategico per l’est Lombardia

UBI Banca

(Teleborsa) - Un’occasione per il territorio, sia dal punto di vista delle imprese che per i cittadini. Latra l’aeroporto di, in concomitanza della chiusura dello scalo di Linate fra luglio e ottobre del 2019, è stata salutata con soddisfazione durante la riunione deldel, svoltasi nella sede della Camera di Commercio di Bergamo.Il Tavolo riunisce i rappresentanti di Comune e Provincia, Università di Bergamo, Confindustria Bergamo, Imprese&Territorio,, del mondo sindacale e dell’ente camerale.Ai componenti del tavolo,del collegamento tra gli aeroporti di Milano Bergamo e Roma Fiumicino, che sarà introdottoe consentirà non solo la ripresa dei voli con la capitale, ma anche lacon alcune delle più importanti destinazioni intercontinentali del proprio network di lungo raggio.Grazie al posizionamento di un aeromobile sullo scalo bergamasco e alla programmazione di, che coprono la fascia diurna e serale, i voli Alitalia offrono l’diretta nella capitale, coniugando ladegli orari con comodesulle rotte che partono da Fiumicino e coprono un raggio operativo che va dalale all’I componenti del Comitato del Tavolo per lo sviluppo e la competitività di Bergamo hanno condiviso ilrappresentato dalla ripresa del collegamento con Roma Fiumicino eservito dall’aeroporto di Milano Bergamo, di connettersi più estesamente al resto del mondo e predisporsi contestualmente ad attrarre nuovi interessi.“La presenza fissa di un aeromobile Alitalia sull’Aeroporto di Milano Bergamo, nata dalla decisione della compagnia di garantire un servizio di shuttle con la capitale, soprattutto a chi risiede nelle aree a est di Milano, nel periodo di chiusura programmata dello scalo di Milano Linate da luglio e ottobre 2019, è diventataa fruire di un cin forza della dimensione internazionale di quanto a Bergamo si produce, dall’imprenditoria alla cultura e al turismo – dichiaraIl gestore aeroportuale si impegna a garantire la necessaria efficienza e i livelli di affidabilità che hanno indotto Alitalia a tornare sul nostro scalo. L’accoglienza da parte dei componenti del Tavolo per lo sviluppo e la competitività di Bergamo promette di fornire la risposta auspicata in termini di adesione al servizio di collegamento aereo con la capitale”.“Il territorio di. Non solo per il crescente numero di passeggeri che quotidianamente usano l’aeroporto per raggiungere destinazioni nazionali e internazionali, ma anche per il dinamico tessuto imprenditoriale del territorio”, ha commentato. "Ilrappresenta infatti per la nostra compagnia uned è dunque anche a questo comparto che intendiamo rivolgerci nella nostra offerta da e per l’aeroporto di Milano Bergamo”, ha aggiunto il manager.Il, ha sottolineato la forte congruenza di questa iniziativa con le strategie del Tavolo OCSE che prevedono progetti di idelle imprese e di rafforzamento delle relazioni e della. È evidente come il percorso intrapreso stia già manifestando - con la collaborazione a questa iniziativa - le sue notevoli potenzialità. Le istituzioni e le organizzazioni partecipanti al Tavolo potranno ora valorizzare questa sperimentazione a vantaggio dell’intera economia territoriale.