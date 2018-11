Futures USA in rialzo. Previsto avvio in verde per Wall Street

(Teleborsa) - Si preannuncia un avvio in verde per Wall Street. I futures sui principali indici statunitensi viaggiano in buon rialzo, spinti dall'in occasione del G20 che si svolgerà in Argentina questo fine settimana.Il consigliere economico alla casa Bianca, Larry Kudlow, ha ventilato la possibilità che il faccia a faccia tra il Presidente americano Donald Trump e l'omologo cinese Xi Jinping possa portare buoni frutti.Grande attesa per l', previsto per oggi all'Economic Club del New York Signature Luncheon. I suoi commenti potrebbero essere utili per predire cosa farà la Banca Centrale americana in occasione del meeting di dicembre.Intanto il PIL del 3° trimestre è stato confermato in crescita del 3,5% , un dato leggermente al di sotto del consensus (+3,6%) e in rallentamento rispetto al +4,2% messo a segno nei tre mesi precedenti.Da rilevare il, mai così alti dal 2012, anche se. Un mix di dati, questo, che rende ancora più difficile anticipare le prossime mosse di politica monetaria della Fed.A pochi minuti dall'opening bell il derivato sull'S&P500 avanza dello 0,42%, quello sul Nasdaq dello 0,59% mentre i futures sul Dow Jones guadagnano lo 0,64%.