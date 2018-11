Italia, prezzi alla produzione in aumento trainati dai prodotti energetici

(Teleborsa) -. La componente energetica condiziona anche le dinamiche dei diversi mercati: da inizio anno la crescita tendenziale dei prezzi dell’industria sul mercato interno, per il quale il peso dei prodotti energetici è più elevato, è pari al doppio di quella registrata sui mercati esteri. ConSecondo quanto rilevato dall'Sul mercato interno i prezzi alla produzione dell’industria aumentano dell’1,8% su settembre e del 7,1% su base annua. Al netto del comparto energetico la dinamica congiunturale è stazionaria e si stima un incremento tendenziale molto più contenuto (+1,0%).Sul mercato estero la dinamica congiunturale è lievemente positiva (+0,1%) e su base annua si registra un aumento dell’1,9% (+1,5% area euro, +2,3% area non euro). Al netto dell’energia il ritmo di crescita tendenziale dei prezzi all'export è più contenuto (+1,0% per l’area euro e +1,3% per quella non euro).