Manovra, da domani sedute a oltranza. Conte: "Abbiamo dei margini, confidiamo"

(Teleborsa) - E'conalle ore 9,30. I deputati sono tornati in Aula per concludere, con il voto finale, l'esame sul decreto sicurezza Secondo quanto ha riferito il presidente della commissione Bilancio, Claudio Borghi,, tra sedute della commissione e riunioni a margine di Governo e maggioranza con i relatori. Borghi non ha escluso possa esserci anche una notturna e confermato che nel fine settimana si lavorerà.: al momentoed èNella breve finestra dei lavori di oggi, 28 novembre, Governo e relatori hanno proseguito a dare i pareri, negativi, sull'articolo 18, sul 19 e hanno, l'articoloTutti gli emendamenti all'articolo 19 sono stati accantonati così come alcune proposte all'articolo 18."Faremo di tutto per arrivare ad una soluzione condivisa ma nel rispetto dell'impostazione della Manovra e senza arrivare allo stravolgimento." ha affermato il Premiernelle dichiarazioni alla stampa a Palazzo Chigi.che riusciremo a recuperare se risulteranno superflue rispetto alle riforme" ha poi aggiunto.