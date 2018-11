Piazza Affari poco mossa. Spread resta sotto quota 300 punti

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

bancario

vendite al dettaglio

media

materie prime

telecomunicazioni

sanitario

Banco BPM

Unicredit

UBI Banca

Ferrari

Tenaris

Pirelli

A2A

Moncler

Biesse

Banca Ifis

Zignago Vetro

Banca MPS

Saras

Juventus

Amplifon

Danieli

(Teleborsa) -, poco influenzate dall'andamento positivo di Wall Street.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,128. L'è sostanzialmente stabile su 1.213,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +291 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,25%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Piazza Affari archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,18% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il, che si ferma a 20.989 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sui livelli della vigilia il(+0,15%); leggermente positivo il(+0,35%).In Borsa di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,04 miliardi di euro, dai 1,99 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 1,16 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 3,04 miliardi.A fronte dei 223 titoli trattati, 110 azioni hanno chiuso in ribasso. Per contro 99 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 14 azioni del listino italiano.In luce sul listino milanese i comparti(+1,21%),(+1,11%) e(+0,49%). Nel listino, i settori(-7,02%),(-0,86%) e(-0,80%) sono stati tra i più venduti.di Piazza Affari, in primo piano, che mostra un forte aumento del 4,39%.In luce, con un ampio progresso dell'1,89%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,25%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,06%. I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,08%.Crolla, con una flessione del 3,25%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,82%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,74%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,53%),(+6,32%),(+4,35%) e(+3,45%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,79%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,67%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,97%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,89%.