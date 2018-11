Riflessive le borse europee a metà seduta

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, Piazza Affari compresa. Gli investitori sono in attesa di notizie sullo scontro tra Roma e Bruxelles sulla Manovra . Oggi, 28 novembre 2018, il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha assicurato che si stanno valutando "spazi per coniugare crescita e sostenibilità" Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a 1,129. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.214,4 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,31%.Indietreggia lo, che scende a +290 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,24%.poco mosso, che mostra un +0,03%, tentenna, che cede lo 0,22%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,23%.; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 21.006 punti. In moderato rialzo il(+0,45%), come il FTSE Italia Star (0,3%).In luce sul listino milanese i comparti(+1,39%),(+1,35%) e(+1,01%). Nel listino, i settori(-8,22%),(-1,20%) e(-0,66%) sono tra i più venduti.di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un fortissimo incremento del 5,03%.Svettache segna un importante progresso del 2,37%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,73%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,57%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,27% dopo la notizia che Paolo Rocca, CEO della controllante Techint (controllante di Tenaris) è indagato per corruzione in Argentina Tonfo di, che mostra una caduta del 2,56%. L'Amministratore delegato di Autostrade, Giovanni Castellucci, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio condotto stamattina dai pm della Procura di Genova, per le indagini relative al crollo del Ponte Morandi alla vigilia di Ferragosto.Lettera su, che registra un importante calo del 2,34%.Affonda, con un ribasso del 2,23%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,03%),(+3,89%),(+3,49%) e(+3,11%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -2,32%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,76%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,64%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,47%.