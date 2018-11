Snam avvia un’offerta di riacquisto di alcuni prestiti obbligazionari

Snam

(Teleborsa) -S.p.A. ha avviato questa mattina (28 novembre 2018) un’offerta di acquisto (Tender Offer) rivolta ai portatori dei seguenti titoli obbligazionari già emessi da Snam S.p.A. a valere sul programma Euro Medium Term Note:- €1.250.000.000 3,500%, in scadenza il 13 febbraio 2020, di cui €633.021.000 da rimborsare (XS0853682069)- €500.000.000 3,375%, in scadenza il 29 gennaio 2021, di cui €303.590.000 da rimborsare (XS0914294979)- €1.000.000.000 5,250%, in scadenza il 19 settembre 2022, di cui €692.543.000 da rimborsare (XS0829190585)- €750.000.000 1,500%, in scadenza il 21 aprile 2023, di cui €507.726.000 da rimborsare (XS1126183760)- €750.000.000 1,375% in scadenza il 19 novembre 2023, di cui €390.937.000 da rimborsare (XS1318709497)- €600.000.000 3,250%, in scadenza il 22 gennaio 2024, di cui €413.590.000 da rimborsare (XS1019326641).L'importo massimo accettato sarà definito e comunicato da Snam secondo i termini e le condizioni contenuti nel Tender Offer Memorandum datato 28 novembre 2018, soggetto alle limitazioni all'offerta e alla distribuzione applicabili.L'operazione permette alla società attiva nel trasporto, nello stoccaggio e rigassificazione del metano di proseguire nel percorso di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, in linea con i propri obiettivi.Gli esiti dell'operazione saranno comunicati al mercato nei prossimi giorni.