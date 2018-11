Tenaris crolla in Borsa su notizia accusa corruzione Rocca in Argentina

(Teleborsa) -

Giornata da dimenticare per Tenaris, che tratta in perdita del 7,97% sui valori precedenti. Il titolo è scivolato dopo la notizia che Paolo Rocca, CEO della controllante Techint (controllante di Tenaris) è indagato per corruzione in Argentina.



La vicenda, che risale al 2008, si riferisce a un presunto caso di corruzione di funzionari del governo argentino. Il giudice di primo grado argentino ha deciso ieri, 27 novembre 2018, di includere anche Rocca nel registro degli indagati.



"Il CdA di Tenaris sta monitorando la situazione assieme ai propri legali e conferma Rocca quale Presidente e AD della società ed offre pieno sostegno ai fini della sua difesa".

Tornando alla performance borsistica, lo scenario tecnico di Tenaris mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 10,61 con area di resistenza individuata a quota 11,02. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 10,42.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.