Tutti positivi i mercati del Vecchio Continente

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente in attesa di conoscere i dettagli della revisione della Manovra . Il Governo giallo-verde sta cercando di venire incontro alle richieste di Bruxelles per non incorrere nell'apertura della procedura per deficit eccessivo.L'è sostanzialmente stabile su 1,128. Poco mosso l'a quota 1.212,9 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,59%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +295 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,29%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,38%, composta, che cresce di un modesto +0,55%, beneche sale dello 0,35%.; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 21.119 punti. In frazionale progresso il(+0,48%), come il FTSE Italia Star (0,3%).Buona la performance a Milano dei comparti(+0,66%),(+0,61%) e(+0,52%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,01%.di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 3%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,86%.avanza dell'1,37%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,11%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,63%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,76%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,62%.di Milano,(+2,02%),(+1,71%),(+1,64%) e(+1,61%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-0,78%. Tentenna, che cede lo 0,71%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,68%.