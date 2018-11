Borgosesia perfeziona l'acquisto di Tokos

Borgosesia

(Teleborsa) -ha acquisito l’intero capitale sociale di Tokos, società di consulenza finanziaria indipendente con sede principale in Torino e secondaria in Vicenza.Lo fa sapere la stessa società, in una nota, nell’ambito del progetto di potenziamento delle attività di wealth management.Il, è stato integralmente assolto mediante permuta di 85.000 azioni ordinarie proprie detenute in portafoglio che non saranno soggette a lockup.Il predetto corrispettivo non prevede accollo di passività diverse da quelle iscritte nell’ultimo bilancio Tokos che, peraltro, evidenzia ricavi pari ad euro/mgl 451.