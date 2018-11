Brexit, lo spauracchio "no deal" fa tremare Londra: Pil giù dell'8% in un anno

(Teleborsa) - Se insono orein cerca della soluzione che segni finalmente la pace traulla manovra, scongiurando la procedura d'infrazione, anche anon se la passano poi tanto meglio. Ad accendere la vigilia, delicatissima, del voto parlamentare sulla Brexit, il cui dibattito a Westminster dovrebbe iniziare il 4 dicembre e culminare l’11 con il voto sì o no all’accordo che la premier Theresa May ha firmato con la Ue il 25 novembre ainfatti, ci pensano i numeri che sono tutt' altro che confortanti. Anzi, per molti addirittura- L’economia britannica potrebbe perdere ilqualora il Regno Unito lasciasse l’Unione europea senza un accordo. Lo si legge nel rapporto redatto dal governo di Londra, in cui si precisa che gli attuali piani dell’esecutivo per i rapporti con l’Ue dopo il divorzio avranno comunque un costo, ma attorno al- Nelle stesse ore arriva l’analisi di 88 pagine della Bank of England (BoE) anticipata la settimana scorsa quando il governatore Mark Carney aveva letteralmente benedetto l’accordo raggiunto con la May. Senza accordo - scrive BoE - cioè nello scenario peggiore delil Pil della- Dati che erano stati implicitamente anticipati dal ministro delle Finanze britannico, Philip Hammond, su Bbc Radio 4:– aveva detto –