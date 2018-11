CNH Industrial, l'assemblea elegge due amministratori esecutivi

CNH Industrial

(Teleborsa) - L'assemblea straordinaria degli azionisti di, riunitasi in data odierna ad Amsterdam (Olanda), hai.All'ordine del giorno c'era solo la nomina dei due amministratori,, che sono stati scelti in sostituzione di Richard Tobin, dimessosi il 27 aprile 2018 e Sergio Marchionne, venuto a mancare il 25 luglio 2018.Suzanne Heywood era stata anche nominata Presidente dal Board il 21 luglio scorso, in seguito alla constatata impossibilità di Marchionne a tornare al lavoro, per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute.