Eni torna a JOB&Orienta 2018 con un messaggio per i giovani: "Il futuro è qui"

Eni

(Teleborsa) -, la grande manifestazione che parla di scuola, formazione, orientamento e lavoro, al via oggi 29 Novembre alla, fino a sabato 1° dicembre.Da sempre, infatti, la compagnia petrolifera considera la manifestazione. e partecipa quest'anno con unimportante ai giovani:. Uno spunto per riflettere con i giovani sul futuro in termini di nuovi trend, modelli economici, mestieri dimenticati, rinnovati o che non esistono ancora, e l’attitudine necessaria per essere pronti al cambiamento.L'evento "Il Futuro è qui", organizzato nella giornata di apertura da Eni presso l’Auditorium Verdi della Fiera di Verona, comprendedi ispirazione, la possibilità per il pubblico die una. A raccontare il futuro sul palco da diversi punti di vista ci saranno, economista e docente,, visionario CEO di Greenrail,, nota attrice italiana, e, giovane ingegnere Eni di perforazione, con la conduzione delloe le note dellaCome ogni anno, Eni avrà a disposizione unoall’interno del Padiglione 7, in cui i giovani interessati avranno l’occasione die dove sarà possibile vivere, attraverso un’inedita, l’emozione di una giornata a bordo di una piattaforma Eni offshore, sperimentando le reali sensazioni di questi luoghi della produzione così poco noti e difficilmente immaginabili.Sono, inoltre, previste le presentazioni, dedicate ai giovani, che si svolgeranno all'interno della Saletta TopJOB. Completa la partecipazione Eni a JOB&Orienta, undedicati ai partecipanti per riflettere sulle competenze che completano i profili professionali, presentare diversi strumenti valutativi (CV, colloquio, test, giochi di ruolo) e stimolare la riflessione sui propri “super poteri”.