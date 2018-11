FCA, Manley presenta piano ai sindacati: 500 elettrica a Mirafiori e Jeep a Melfi

Fiat Chrysler Automobiles

(Teleborsa) - Per la prima volta alla prese con i sindacati italiani, il CEO di. accompagnato dal responsabile delle attività europee del gruppo,- Davanti ai vertici dell'azienda i sindacati rappresentativi della categoria: larappresentata dal segretario generale Marco Bentivogli e dal segretario nazionale Ferdinando Uliano, laguidata da Rocco Palombella e dal responsabile auto Gianluca Ficco, lacon il segretario generale Roberto Di Maulo, la Ugl Metalmeccanici e l'Associazione Quadri. La Fiom con la segretaria generale Francesca Re David e il responsabile Auto Michele De Palma incontrerà l'azienda il pomeriggio all'Unione IndustrialeI vertici di FCA hanno illustrato il, nell’ambito del piano industriale 2018-2022 presentato a Balocco nello scorso mese di giugno in occasione del Capital Markets Day. Il piano prevede il, nonché nuove motorizzazioni con impiego diffuso di tecnologia ibrida ed elettrica.“Mirafiori rappresenterà la prima installazione della piattaforma full BEV che sarà applicata sulla nuova Fiat 500 e che potrà essere utilizzata per altri modelli a livello globale", ha annunciato Manley aprendo l'incontro e parlando delle economie di scala ed efficienze derivanti dagli ulteriori investimenti sui brand Jeep, Alfa Romeo e Fiat dell'utilizzo dello stesso sistema Plug-in Hybrid Electric(PHEV).I dettagli suglidi euro per il periodo 2019-2021, sono stati forniti da, che ha annunciato lae la versione europea della, sulla stessa piattaforma e con la stessa tecnologia PHEV utilizzati per la Jeep Renegade.Sfruttando la stessa piattaforma e tecnologia PHEV saranno anche avviate le attività propedeutiche alla produzione adi un, dove sarà anche prodotta unaGorlier ha infine annunciato unper i propulsori benzina1.0 e 1.3 turbo, aspirati e ibridi.Gli interventi previsti su veicoli e motori, garantendo una solida missione produttiva a tutti i siti italiani e il raggiungimento dell