IEG, meeting Italia-Egitto per sviluppo sostenibile e green technologies

(Teleborsa) - Italia ed Egitto più vicine grazie al comune interesse per loevento che si terrà domenica 2 e lunedì 3 dicembre presso l'Ambasciata d’Italia a Il Cairo in collaborazione con Ecomondo, Camera di Commercio Italiana per l’Egitto e ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.Una due giorni di meeting b2b che faranno leva, la manifestazione della circular e green economy leader nell’area euro mediterranea che si svolge ogni anno alla fiera di Rimini, in contemporanea con Key Energy, la piattaforma delle energie rinnovabili (prossima edizione al quartiere fieristico riminese dal 5 all’8 novembre 2019) di Italian Exhibition Group.Il programma di seminari e convegni vedrà la partecipazione diin Egitto,- Italian Exhibition Group, Mohamed Salah, CEO Egyptian Environmental Affairs Agency (EEAA), più altre personalità del mondo scientifico. E' prevista inoltre la partecipazione di unanel settore delle green technologies e delle energie rinnovabili.