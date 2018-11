Leonardo, 300 milioni di finanziamento dalla BEI

Leonardo

(Teleborsa) -e la(BEI) hanno firmato un contratto di finanziamento per 300 milioni di euro. Il prestito è finalizzato a sostenere i progetti d’investimento previsti nel Piano Industriale del Gruppo.Gli investimenti saranno focalizzati su 4 aree specifiche di intervento relative allo sviluppo di prodotti ad alto contenuto tecnologico nel settore elicotteristico, Cyber security, Advanced manufacturing (Industry 4.0) e in interventi infrastrutturali per aumentare l’efficienza produttiva negli stabilimenti del Centro–Sud Italia.Si tratta della seconda operazione realizzata tra BEI e Leonardo; la prima, del valore di 500 milioni di euro risalente al 2009, è stata finalizzata alla produzione e allo sviluppo di componenti aeronautici tecnologicamente innovativi."Questo finanziamento è un, di ottimizzare gli assetti di produzione e di essere sempre più competitivi nel nostro settore - ha commentato-. In linea con gli obiettivi del Piano Industriale, questi investimenti ci permetteranno di supportare la crescita sostenibile del Gruppo nel lungo periodo".