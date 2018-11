Leonardo, nuova linea credito da 500 milioni con pool banche

Leonardo

(Teleborsa) -ha sottoscritto una nuova linea di credito Term Loan con un pool di banche domestiche ed internazionali destinato al rifinanziamento di debiti esistenti.La linea di credito, per une prevede il pagamento di un margine di 110 punti base sopra l’Euribor a 6 mesi ed il rimborso dell’intero ammontare alla scadenza in un’unica soluzione.Tale linea di credito, conforme ai principali termini e condizioni della Revolving Credit Facility (rinegoziata a febbraio 2018), è sottoposta alla legge inglese.Leche hanno sottoscritto la linea di credito: Mandated Lead Arrangers e Bookrunners: BNP Paribas - Italian Branch, Banco BPM S.p.A., Bank of America Merrill Lynch International Limited, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ ltd., Commerzbank Aktiengesellschaft - Filiale di Milano, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank - Milan Branch, Banca IMI S.p.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited - Milan Branch, Unicredit S.p.A. Lead Arrangers: BPER Banca S.p.A., Citibank N.A. - Milan Branch, Natixis S.A. - Milan Branch, Société Générale - Milan Branch."La sottoscrizione della linea di credito Term Loan è unha commentato. Le attuali condizioni di mercato ci hanno indotto a ricorrere a questa forma di rifinanziamento. Il successo dell’operazione, sottoscritta da 13 banche per oltre il doppio dell’importo richiesto, conferma l’interesse del mercato, consentendo, altresì, una migliore diversificazione delle fonti di finanziamento".and Documentation Bank. Banca IMI avrà il ruolo di Agent Bank.Ai fini dell’operazione,