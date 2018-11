Mercati europei positivi ma con cautela

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei con l'attenzione degli investitori concentrata sul G20 in Argentina , in calendario nel fine settimana.Sul mercato Forex, nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,138. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,43%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,96%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +288 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,19%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità. Resistente, +0,49%, e+0,46%.suldello 0,23%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 21.035 punti. Sulla parità il(+0,19%); sale il(+1,29%).A Piazza Affari ilnella seduta odierna è stato pari a 1,97 miliardi di euro, in calo del 3,40%, rispetto ai 2,04 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,89 miliardi di azioni, rispetto ai 3,04 miliardi precedenti.Tra i 219 titoli trattati, 105 hanno chiuso in flessione, mentre 97 azioni hanno terminato la seduta di oggi in progresso. Stabili le restanti 17 azioni.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,52%),(+1,83%) e(+1,63%). Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-2,25%),(-0,93%) e(-0,71%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,28%),(+3,90%),(+3,09%) e(+2,44%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,86%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,88%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,18%.scende dell'1,05%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,00%),(+5,85%),(+5,54%) e(+4,87%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,01%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,17%.Affonda, con un ribasso del 2,81%.Crolla, con una flessione del 2,50%.