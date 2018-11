Natale 2018, un lavoro sotto l’albero

(Teleborsa) - Cosa desiderano gli italiani per Natale? Sicuramente un, che per molti arriverà proprio in questo magico periodo con. Tra questi ben 25 mila nuovi addetti lavoreranno nel settore dei servizi, tra commercio (oltre 5 mila, pari al 17%), trasporto, logistica e magazzinaggio e servizi turistici, alloggio e ristorazione (circa 3 mila ciascuno, 10%). Commessi, cuochi, camerieri ma anche fattorini, corrieri, addetti all'accoglienza, ristoratori sono infatti le professioni tradizionalmente più richieste nel periodo pre-natalizio. In generale, il settore dei servizi assorbirà circa l’80% delle entrate di dicembre, contro una media nazionale del 74%. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in collaborazione con ANPAL.Scendendo nel dettaglio asu circa 27 mila assunti 22 mila saranno nei servizi (82%), in particolare nel commercio (4 mila), nel trasporto e magazzinaggio, nella ristorazione, accoglienza e turismo (circa 3 mila entrate per settore). Sono poi 3.880 mila i posti previsti nei servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone, 2.940 nei servizi avanzati e 2.340 in quelli alle persone. Quasi 5 mila addetti saranno richiesti nell'industria (18% del totale) e 2 mila nelle costruzioni (7%). Asu 3.820 ingressi, 2.790 (73%) saranno nei servizi di cui 900 nel commercio, 360 nel trasporto, 310 in ristorazione e turismo. Circa 400 i posti previsti nei servizi operativi di supporto alle imprese e in quelli alle persone, 200 nei servizi avanzati e informatici. L’industria peserà per il 26,7% e le costruzioni per il 5,8%. Asu 870 entrate il 66,7% sono previste nei servizi (580 posizioni) ma più di una su tre sarà nell'industria (300 posti, pari al 34,5%), specialmente quella meccanica ed elettronica (14,9%).