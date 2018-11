Prysmian sigla accordo per reti elettriche in Arabia Saudita e vola in Borsa

Prysmian

(Teleborsa) -ha siglato uncon GCC Electrical Equipment Testing Laboratory (), un laboratorio di prove per i sistemi in cavo per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica sito a Dammam.L'accordo riguarda una cooperazione tecnica congiunta volta anella regione del(GCC).Più nello specifico, Prysmian collaborerà con GCC Lab per effettuarePartial Discharge - PD), utilizzando ladi proprietà del Gruppo, per conto di terze parti sia presso GCC Lab sia in situ.L’accordo prevede la fornitura di dispositivi PRY-CAM e relativa formazione presso l’Headquarter di Prysmian a Milano dei tecnici di GCC Lab che erogheranno sessioni di formazione su PRY-CAM e scariche parziali presso GCC Lab a terze parti (come SEC – Saudi Electricity Company, Saudi Aramco e Sabic).Il mercato oggi ha molto apprezzato l'annuncio di questo accordo e premia ilcon un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 16,34 e successiva a 17,09. Supporto a 15,59.