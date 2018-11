Scuola, il Senato si appresta ad abolire chiamata diretta e ambiti territoriali

(Teleborsa) - Il nuovo reclutamento dei docenti e del personale Ata della scuola non può prescindere dalla stabilizzazione dei precari.trova compimento nel disegno di legge 763, all'esame della VII Commissione di Palazzo Madama. Il sindacatoal ddl 763, come ilnell'assegnazione degli organici alle nuove procedure di mobilità straordinaria per i docenti, lao, fino allaper tutti gli abilitati all'insegnamento.“questo disegno di leggedi garantire l’assegnazione del personale docente alle istituzioni scolastiche: una modalità da sempre adottata nella scuola pubblica, ma improvvisamente venuta meno a seguito dell'approvazione della Buona Scuola”. Dunque, secondo il sindacato, è decisamenteassunti in ruolo di nuovo su posto curricolare, a partire da quelli storici con anni ed anni di supplenze alle spalle.