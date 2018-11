Trenitalia e Interrail presentano le promozioni "Inverno" e le novità del 2019

(Teleborsa) -, il pass che consente di viaggiare senza limiti in 30 paesi diversi. Un tempo era prerogativa dei giovanissimi, perlopiù neolaureati o neodiplomati in cerca di esperienze. E' quanto emerso durante la conferenza stampa congiunta indetta da(Gruppo FS Italiane) per il lancio della promozione invernale Interrail., ha commentato, Market Manager Italy and Southern Europe per Interrail, sottolineando che le fasce adulti e senior "scelgono sempre più spesso il treno come mezzo privilegiato per le proprie vacanze”.confermano e rafforzano ilnelle fasce adulti (tra i 28 e i 59 anni di età) e senior (oltre i 60 anni di età) avviato nel 2016. I Pass venduti agli "sono aumentati globalmente delrispetto allo scorso anno, con picchi di crescita superiori alper la categoria "One Country Pass - prima classe". Tra gli, la crescita rispetto allo scorso anno si è rivelata superiore al, sfiorando ilper la categoria “Global Pass – prima classe”.Unconsente di creare il proprionella maniera più libera e flessibile, e di accedere alla estesissima rete di ferrovie europee incluse nel Pass. L’, pensato per chi vuole sentirsi libero di viaggiare senza barriere, consente di esplorare tutti e 30 i Paesi europei inseriti nel Pass. Con uninvece è possibile esplorare a fondo un unico Paese europeo a scelta. L’continua a guidare la classifica dei “One Country Pass” più venduti, specie fra senior ed adulti.Il Pass Interrail è(biglietterie di stazione, sito web e agenzie di viaggio autorizzate). Lein particolare hanno registrato nel primi tre trimestri del 2018 un(gennaio-settembre), segno del crescente interesse per il prodotto Pass da parte della clientela, che in agenzia trova una consulenza specializzata sulle opzioni Pass disponibili e su come impostare il proprio itinerario Interrail.Sono state presentate anche: a partire dal 30 novembre e per tutto dicembre, Interrail offre inoltre unosu un’ampia gamma di Pass, con possibilità di iniziare il viaggio fino a 11 mesi dopo la data di acquisto.. Al via unache arricchirà le funzionalità già offerte dall’attuale App Rail Planner, un pratico supporto di viaggio già scaricabile gratuitamente e che consentirà ai viaggiatori di creare con ancora maggiore flessibilità il proprio itinerario in treno attraverso l’Europa, ecui ogni possessore di Pass Interrail ha diritto, come sconti su hotel, attrazioni e city card.E sarà un management tutto italiano a guidare questa fase cruciale dello sviluppo di Interrail, poiché accanto all’italiano, General Manager di Interrail dal 2013, da quest’anno la guida del Consorzio Eurail Group G.I.E. è stata affidata a, Responsabile Vendita Internazionale di Trenitalia, che ha commentato"L’obiettivo principale del 2019 - ha affermato Astrologo - è quello di supportare il processo di digitalizzazione in corso, affinché Interrail diventi ancora più competitivo e customer friendly nello scenario europeo. E Trenitalia sarà in prima linea in un importante progetto pilota che favorirà la transizione al digitale del Pass Interrail”.