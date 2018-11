Wall Street apre senza slancio

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo i forti guadagni registrati ieri 28 novembre sulle parole accomodanti del numero uno della Federal Reserve Jerome Powell sui tassi. Intanto Piazza Affari viaggia in positivo insieme agli altri indici azionari del Vecchio Continente. Cresce l'attesa per l'incontro traprevisto nei prossimi giorni durante il G20 di Buenos Aires, cui i mercati guardano con discreto ottimismo., accelerano i consumi delle famiglie, mentre salgono in modo inaspettato i sussidi alla disoccupazione. Nel pomeriggio si attende il dato sulla vendite di case in corso e quello sugli stoccaggi settimanali di gas., così come cede alle vendite lo, che retrocede a 2.737,33 punti. Giù anche il(-0,19%); leggermente negativo lo(-0,26%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,52%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,24%),(+1,15%) e(+0,65%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,15%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,13%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,94%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,91%.Al top tra i, si posizionano(+3,14%),(+2,84%),(+1,88%) e(+1,31%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,98%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,75%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,52%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,45%.