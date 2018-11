Wall Street prosegue la seduta in rosso

Dow Jones

(Teleborsa) -. Pochi minuti fa il Presidente americano, previsto in occasione del G20 di Buenos Aires, in Argentina, a causa delle tensioni delle ultime ore tra Russia e Ucraina. Piazza Affari si allinea alle altre Borse europee e termina la seduta positiva, ma con cautela. accelerano i consumi delle famiglie , mentre salgono in modo inaspettato i sussidi alla disoccupazione . Crollo inaspettato per le vendite di case in corso , mentre si segnalano ancora in calo gli stoccaggi settimanali di gas. Tra gli indici statunitensi, ilscambia con un calo dello 0,32%; sulla stessa linea, in lieve calo lo, che continua la giornata sotto la parità a 2.737,24 punti. In lieve ribasso il(-0,37%), come l'S&P 100 (-0,3%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,47%) e(+0,46%). Nel listino, i settori(-0,92%) e(-0,79%) sono tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,48%),(+1,39%),(+0,93%) e(+0,87%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,78%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,70%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,59%.scende dell'1,45%.Tra i(+5,82%),(+3,72%),(+2,82%) e(+1,99%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,40%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,55%.In caduta libera, che affonda del 3,39%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,33 punti percentuali.