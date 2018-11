Ad ottobre torna a crescere l’occupazione nelle piccole imprese

(Teleborsa) -, dopo le flessioni di agosto e settembre.. Lo rileva l’Osservatorio mercato del lavoro CNA, curato dal Centro studi della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, che analizza mensilmente le tendenze dell’occupazione su un campione di quasi 20mila imprese associate con 140mila dipendenti, aggiungendo che nel periodo gennaio-ottobre 2018 la base occupazionale è aumentata del 3,2%, un decimo di punto in meno in confronto allo stesso periodo del 2017.L’ampliamento della base occupazionale registrato a ottobre è frutto, nel contempo, dell’incremento nelle assunzioni e della diminuzione nelle cessazioni. Complessivamente, i nuovi contratti di lavoro sono cresciuti dell’8% in un anno, trainati dalle posizioni tempo indeterminato (+15,1% rispetto a un anno prima) e hanno interessato il 3,3% degli occupati, mentre le cessazioni sono diminuite dell’1,8%, coinvolgendo il 2,4% della base occupazionale.Nonostante il buon andamento delle assunzioni e l’importante riduzione nelle cessazioni,. Sono aumentati invece i posti di lavoro a tempo determinato (+25,7%), con contratti di apprendistato (+19,4%) e di lavoro intermittente (+18,1%).Insomma, a trainare la crescita rimangono i contratti a tempo determinato, che ormai rappresentano il 24,4% della base occupazionale. Una tendenza in atto dall'entrata in vigore della riforma della disciplina del lavoro nel 2015. Il 62,3% dei contratti è a tempo indeterminato, il 10,1% di apprendistato e il 3,2% da lavoro intermittente.