Wall Street apre poco sotto la parità

(Teleborsa) -Investitori in attesa delche si svolgerà nel fine settimana a Buenos Aires. In primo piano ldal quale dipenderà il prosieguo della guerra commerciale tra i due Paesi. Non ci sarà invece alcun meeting con il presidente russoannullato dopo le tensioni degli ultimi giorni tra Russia e Ucraina Deboli anche i principali indici europei, con Piazza Affari unico listino a segnare una variazione positiva.il PMI manifatturiero dell'area di Chicago è salito oltre le attese nel mese di novembre.che riporta una variazione pari a; sulla stessa linea, incolore lo, che continua la seduta a 2.737,26 punti, sui livelli della vigilia. Sulla parità il(+0,06%), come l'S&P 100 (0,01%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,76%.Tutte le Blue Chip del Dow Jones. Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,45%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,57%.Avvio fiacco per, che segna un calo dello 0,57%.Al top tra i, si posizionano(+8,52%),(+1,62%),(+1,46%) e(+1,33%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che lascia sul parterre il 5,64% dopo aver annunciato una falla nel database di Starwood Hotel che potrebbe potenzialmente rendere pubbliche le informazioni di circa 500 milioni di clienti.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,82%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,64%.