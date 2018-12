"A4E" Airlines For Europe, 2018 anno di maggiori ritardi e cancellazioni

ENAV

(Teleborsa) - Ilche sta per concludersi sarà certamente. Lo ha reso noto Airlines for Europe (A4E), organizzazione internazionale non a scopo di lucro di compagnie aeree europee. Lo scopo dell'organizzazione è promuovere gli interessi delle aerolinee europee e dei loro passeggeri.Secondo dati raccolti daè quell'insieme di regole e organismi che contribuiscono a rendere sicuro, spedito e ordinato il flusso degli aeromobili al suolo e nei cieli di tutto il mondo attraverso l'applicazione di opportune procedure e l'utilizzo di sistemi di comunicazione e, quando disponibili, di sistemi radar di sorveglianza.Considerando anche il mese di dicembre appena iniziato,(14,3 milioni di minuti nel 2018 rispetto a 9,3 milioni di minuti nel 2017).e il cui scopo principale è di sviluppare e mantenere un efficiente sistema di controllo del traffico aereo a livello europeo, affiancando in questo impegno comune le autorità nazionali dell'aviazione civile, gli enti e i soggetti fornitori dei servizi di controllo del traffico aereo, gli utenti dello spazio aereo civile e militare, il settore industriale, le organizzazioni professionali e le competenti istituzioni europee.- e nel 2018 finora le compagnie aeree aderenti a noi sono state costrette a cancellare oltre 5.000 voli a causa degli scioperi ATC,. Milioni di viaggiatori in più hanno subito ritardi nei voli causati da altri problemi di ATC, come carenza di personale, airspace diversions e residual backups"."Secondo uno studio di PriceWaterhouseCoopers (PwC) - rivela ancora Reynaert -. Nel 2017 la Commissione europea ha pubblicato cifre che rivelano ulteriormente l’entità del problema: dal 2005 l’UE ha ospitato circa 357 air traffic control strikes, 254 dei quali si sono verificati in Francia".che stanno contribuendo a questi ritardi. L’attuale crisi deve essere affrontata. L’UE deve agire ora per affrontare il danno a lungo termine che viene fatto alle economie europee e alla reputazione della nostra industria aerea.Per Airlines for Europe,. Ciò trasformerebbe gli spazi aerei nazionali in "singole unità" per tutto il continente., in modo da facilitare operazioni di volo fluide ed efficienti..