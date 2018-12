Banca Generali entra in Svizzera. Svelate linee guida Piano 2021

Banca Generali

(Teleborsa) -ha presentato lee i target finanziari per il. A livello quantitativo sono attesee una. E' stata inoltrecon un pay-out indicato al 70-80% ed una base in valore assoluto in linea con il dividendo del 2017 pari aA livello qualitativo, il piano farà leva sull', sull'e sulloObiettivi che saranno raggiunti con l'estensione dell’offerta “private” e diffusione delle best practice nella rete, nuovi servizi digitali focalizzati sui Clienti, ed ai fini dell'internazionalizzazione unaper ampliare le opportunità di servizi eper il wealth management."Stiamo entrando in unacon una serie di che ci consentiranno di marcare ulteriormente il nostro posizionamento distintivo comeraggiungendo importanti", ha sottolineato"Veniamo - ha precisato - da un decennio di forte liquidità nel sistema finanziario e abbiamo davanti a noi una serie di incognite legate alle prospettive economiche e monetarie, che ci hanno spinto a riflettere sulle migliori opportunità per una crescita sostenibile ben definita e bilanciata nel tempo".Nel piano di crescita triennale Banca Generali contempla nuove opportunità strategiche sui mercati esteri. Su questa linea si pone, boutique finanziaria attiva nel private banking con sede a Lugano inValeur Fiduciaria è stata costituita nel 2009 da gestori indipendenti con significativa esperienza nel settore del private banking e