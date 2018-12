Mercati volano su tregua dazi USA-Cina

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - I mercati finanziari del Vecchio Continente hanno festeggiato oggi la tregua commerciale tra Stati Uniti e Cina . A dare linfa agli acquisti è anche il rimbalzo dei prezzi del greggio sulla notizia dell' uscita del Qatar dall'OPEC e dell'accordo Russia-Arabia relativamente all'output.Al centro dell'attenzione degli investitori resta ancora la manovra italiana : oggi è in agenda l'Eurogruppo dove il, proseguendo i colloqui avviati durante il G20 di Buenos Aires Sul mercato Forex, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,34%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,95%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,75%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +282 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,12%.effervescente, con un progresso dell'1,85%, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,39%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1%., con ilin rialzo del 2,26%.Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,99 miliardi di euro, con un incremento del 28,90%, rispetto ai precedenti 2,32 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 1,31 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,8 miliardi, mentre i contratti si sono attestati a 276.293, rispetto ai precedenti 193.198.Su 222 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 38 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 176 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 8 azioni del listino milanese.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+5,46%),(+3,66%) e(+3,44%).di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 6,40% dopo aver spiegato gli investimenti in Italia Toniche le banche, con in primo piano+6,29%: cessione pacchetto NPL e IPO Agos piacciono al mercato Decolla, con un importante progresso del 6,02%.Nel lusso, si mette in evidenza, che mostra un fortissimo incremento del 5,94%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,94%.Al Top tra le azioni italiane a(+9,94%),(+8,79%),(+6,60%) e(+6,05%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,69%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,54%.