UBI Banca supera la soglia di 1 miliardo su lancio Social Bond

UBI Banca

(Teleborsa) -. La banca, che per prima in Italia ha creato e lanciato obbligazioni solidali, ha finanziato dal 2012 bengrazie a questo strumento a favore didiretti dei progetti stessi.In sette anni sono statied attivatiVa ricordato che i Social Bond sono prestiti obbligazionari che offrono al sottoscrittore l’opportunità di ottenere un ritorno sull’investimento paragonabile a quanto offerto dalla banca su investimenti analoghi e, nello stesso tempo, di contribuire al sostegno di iniziative di rilevante valenza sociale."Siamo arrivati a questo risultato con una magnifica capacità di analisi dei bisogni del contesto sociale del Paese: oggi coniugare solidarietà e profitto non solo è possibile, ma necessario", ha affermato, aggiungendo "tutto questo è stato possibile anche grazie agli oltre 36.000 clienti della banca che li hanno sottoscritti".devoluti a titolo di liberalità hanno permesso dioperanti nei settori dell’operanti nel campo delledi pubblica utilità,, e tre operatori per lo