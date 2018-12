Wall Street in rally su tregua guerra commerciale

Dow Jones

(Teleborsa) - I segnali di temporanea distensione nella disputa commerciale tra USA e Cina continuano a galvanizzare i listini azionari americani.Ilmostra un aumento dello 0,98%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per lo, che continua la giornata a 2.760,17 punti. In netto miglioramento il(+1,54%), come l'S&P 100 (0,9%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,24%),(+1,89%) e(+1,63%). Il settore, con il suo -0,47%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,13%),(+3,66%),(+3,07%) e(+2,12%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,68%.Crolla, con una flessione del 2,07%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,04%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,58%.(+9,82%),(+7,14%),(+4,80%) e(+4,59%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,96%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,13%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,88%.In caduta libera, che affonda del 2,72%.