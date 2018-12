Avvio negativo per la Borsa di New York

Apple

(Teleborsa) -, dopo la chiusura in forte slancio registrata ieri 3 dicembre in scia alla tregua commerciale tra USA e Cina siglata al G20 di Buenos Aires. L'euforia pare però essere venuta meno ed anche i principali indici europei si apprestano a chiudere la seduta in negativo che perde oltre mezzo punto percentuale., in ribasso di oltre due punti percentuali dopo che HSBC ha tagliato rating e target price del titolo. Nessun appuntamento dall'agenda macroeconomica USA.Wall Street avvia così la seduta al di sotto della parità, con; sulla stessa linea, in lieve calo lo, che continua la giornata sotto la parità a 2.784,46 punti.In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Nel listino, i settori(-0,89%),(-0,72%) e(-0,57%) sono tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,17%),(+0,96%),(+0,83%) e(+0,78%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,25%.Come detto inizio difficile per, che mostra una flessione del 2,25%.scende dell'1,84%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,97%.(+2,63%),(+2,25%),(+1,98%) e(+1,63%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,61%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,02%.Calo deciso per, che segna un -1,99%.