Borse europee in territorio negativo

(Teleborsa) -, che scambiano con il segno meno, Piazza Affari compresa.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,14. L', in aumento (+0,74%), raggiunge 1.239,4 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,83%.Aumenta di poco lo, che si porta a +286 punti base, con un lieve rialzo di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,15%.sotto pressione, che accusa un calo dello 0,77%, scivola, con un netto svantaggio dello 0,79%, in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,75%., interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; cede alle vendite il, che retrocede a 21.380 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,39%, come il FTSE Italia Star (-0,4%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+0,84%) e(+0,60%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,06%),(-1,07%) e(-0,99%).di Piazza Affari, tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,13% nel giorno del suo esordio nel paniere FTSE MIB Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,61%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,62%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,37%.In caduta libera, che affonda del 2,14%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,62%.del FTSE MidCap,(+5,72%),(+3,15%),(+1,98%) e(+1,66%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,25%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,15 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,95%.Sensibili perdite per, in calo del 2,42%.