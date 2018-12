Brexit, Theresa May tira dritto e vuole restare a tutti i costi

(Teleborsa) - Sono in tanti acosa ne sarà della premier britannicaqualora il controverso accordo di uscita dalla Ue siglato convenisse bocciato daA fare chiarezza sulci ha pensato la diretta interessata chedichiarando di voler restare aNel corso di un'intervista tv, lasi è dimostrataa battersi per la ratifica parlamentare dell'intesa. ", ha ribadito.- Dalle parti diperò si respira une la premier perde anche Sam, sottosegretario all'Università del Regno Unito. Una decisione arrivata, come le altre, in segno di dissenso rispetto all'accordo siglato con. Insomma, nuvoloni ache anticipano unpronto a esplodere: con Gyimah sonoi membri del governo che hanno abbandonato la barca in